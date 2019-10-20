Манила, , 13:47 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на втором по величине острове Филиппинского архипелага Минданао, на территории Филиппин. ОБ этом 20 октября сообщила Геологическая служба США (USGS).

Подземный толчок был зафиксирован сейсмологами USGS в 08:55 по всемирному координированному времени (11:55 мск). Эпицентр располагался на территории провинции Султан-Кударат.

Очаг подземной стихии залегал на глубине десяти километров. Ближайший населённый пункт, города Ламбайонг, находился в 7,7 километрах от эпицентра. В городе проживают около 11 тыс. человек. Самый густонаселённый город рядом с эпицентром, Коронадал с населением около 125 500 человек, находился в 24, 2 километрах от эпицентра.

Информации о возможных жертвах и пострадавших, а также разрушениях, не поступала. Угроза цунами объявлена не была.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,7, которое произошло в Тихом океане на островах Фиджи.

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