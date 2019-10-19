Красноярск, , 17:00 — REGNUM Самолет авиакомпании Smartavia рейса Улан-Удэ — Москва, который экстренно сел в Красноярске из-за звонка о бомбе, отправился в столичный аэропорт «Домодедово», сообщает 19 октября «Интерфакс».

Отмечается, что сотрудники полиции обследователи самолет и никаких опасных предметов не обнаружили.

Напомним, анонимный источник сообщил о минировании самолёта сразу после его вылета из аэропорта в Улан-Удэ. В самой авиакомпании сообщили, что о взрывном устройстве на борту воздушного судна сообщил опоздавший на рейс пассажир. В настоящее время он задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как передавало ИА REGNUM, ранее СМИ сообщили о том, что годовалый ребёнок скончался на борту самолёта, летевшего из тайландского города Пхукет в Москву.

По имеющейся информации, во время полёта ребёнок стал задыхаться. Пилот самолёта принял решение совершить экстренную посадку в Казани. Однако спасти ребёнка не удалось. Прибывшие на место экстренные службы констатировали смерть.

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