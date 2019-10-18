Казань, , 17:06 — REGNUM Годовалый ребёнок скончался на борту самолёта Airbus A330 компании «Аэрофлот», летевшего рейсом Пхукет — Москва. Об этом 18 октября сообщает Life со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации агентства, во время полёта у ребёнка резко ухудшилось самочувствие, и он начал испытывать удушье. Командир экипажа принял решение об экстренной посадке в Казани.

Сообщается, что в аэропорту Казани борт ожидали медики, однако они уже ничем не смогли помочь, ребёнок скончался.

Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.

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