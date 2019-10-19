Житомир, Украина, , 15:15 — REGNUM Международную автотрассу Киев — Ковель — Ягодин перекрыли учителя в Житомирской области на Украине, требуя погасить долг по зарплате. Об этом 19 октября сообщил информационный отдел Национальной полиции Житомирской области.

По данным ведомства, в акции принимают участие около 100 учителей учебных заведений Лугинского района. Педагоги беспрерывно ходят по пешеходному переходу, обращая на себя внимание служебных лиц на проблему с выплатой заработной платы. Сумма задолженности не называется.

В руках учителя держат транспаранты с лозунгами и призывами отдать им заработанное. Время от времени протестующие пропускают автомобили, а затем опять перекрывают трассу. Из-за акции протеста на дороге образовались сильные заторы.

На месте происшествия находятся следователи и патрульные. Полиция пытается обеспечить безопасность движения и проводит разъяснительную работу об ответственности за блокировку транспортных коммуникаций.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акции протеста учителей двух школ в Харьковской области на Украине. Участники акции перекрыли автодорогу в знак протеста против закрытия двух школ.

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