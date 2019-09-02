Первомайский, , 11:55 — REGNUM Учителя двух школ города Первомайского в Харьковской области перекрыли дорогу в знак протеста против закрытия учебных заведений, сообщил 1 сентября местный ресурс «Объектив».

Около сотни человек, среди которых были педагоги, а также их единомышленники и представители общественных организаций, непрерывно ходили по пешеходному переходу.

Они протестовали против решения местных властей закрыть школы №1 и №4.

В мэрии объяснили, что школы закрываются в рамках оптимизации, поскольку каждая из них загружена лишь наполовину. За счёт этого город сможет экономить около 3 млн гривен ежегодно.

Работники школ утверждают, что из-за закрытия учебных заведений 600 детей столкнутся с массой неудобств. Они пытаются через суд отменить решение местных властей.

Как сообщало издание Strana.ua, сын президента Украины Владимира Зеленского пошёл в первый класс престижной киевской школы, обучение в которой стоит более $10 тыс. в год.

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