Кемер, Турция, , 11:36 — REGNUM Пятилетняя гражданка Российской Федерации погибла в результате несчастного случая в Турции. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает агентство DHA.

Семья российских граждан отдыхала в турецком городе Кемер. Они арендовали трехместный электрический велосипед, чтобы отправиться в каньон Гейнюк.

К сожалению, глава семейства не справился с управлением на горной дороге и велосипед сорвался в пропасть. Муж и жена отделались ушибами. Десятилетний мальчик также получил легкие травмы. А вот пятилетняя девочка получила тяжелые травмы.

Местный житель заметил пострадавших российских граждан и подвез их в больницу. Однако девочка скончалась на руках у врачей.