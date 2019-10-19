Кемер, Турция, 19 октября 2019, 11:36 — REGNUM Пятилетняя гражданка Российской Федерации погибла в результате несчастного случая в Турции. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает агентство DHA.
Семья российских граждан отдыхала в турецком городе Кемер. Они арендовали трехместный электрический велосипед, чтобы отправиться в каньон Гейнюк.
К сожалению, глава семейства не справился с управлением на горной дороге и велосипед сорвался в пропасть. Муж и жена отделались ушибами. Десятилетний мальчик также получил легкие травмы. А вот пятилетняя девочка получила тяжелые травмы.
Местный житель заметил пострадавших российских граждан и подвез их в больницу. Однако девочка скончалась на руках у врачей.