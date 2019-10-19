Новокузнецк, Кемеровская область, , 11:40 — REGNUM Двух четырнадцатилетних подростков разыскивают в городе Новокузнецке Кемеровской области. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Двое несовершеннолетних, оба 2005 года рождения, пропали 18 октября. Подростки ушли утром в школу и до сих пор их местонахождение неизвестно.

В настоящее время в городе развёрнуты поисковые мероприятия, в которых задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, следователи, волонтёры и представители общественности.

Первый подросток на вид 14-ти лет, рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы светлые, короткие. Был одет в демисезонную куртку темно-синего цвета, чёрные брюки, красные футбольные бутсы. У него с собой был рюкзак чёрного цвета. Второго мальчик на вид 14−15 лет, среднего телосложения, глаза серые, волосы русые. Одет в спортивную куртку чёрного цвета, со светло-серыми треугольниками на рукавах, синие джинсы, белую рубашку, чёрные туфли на шнурках и чёрную кепку. Всех, кто знает какую-либо информацию о возможном местонахождении подростков, просят сообщать по телефону 02.

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