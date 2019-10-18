Бобровский, , 09:15 — REGNUM В Свердловской области найден пропавший 17 октября 10-летний школьник из посёлка Бобровский. Его разыскали сотрудники полиции, сообщил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.

Он уточнил, что ребёнка обнаружили утром возле здания администрации посёлка.

«Малыш и ранее неоднократно уходил из дома, за что был поставлен на учет в ПДН. Затем он успокоился на некоторое время, его сняли с учета, а этой осенью тяга к приключениям вновь возобновилась», — сообщил Валерий Горелых.

По его словам, аналогичный инцидент произошёл два дня назад: школьник ушёл из дома и был быстро найден. Валерий Горелых отметил, что ребёнку ничего не стоил бросить на остановке портфель и отправиться гулять в соседний посёлок или пойти на трассу, чтобы разглядывать понравившиеся ему деревья.

«Поисковым мероприятиям МВД дан отбой, выражаю благодарность всем добровольным помощникам из числа волонтерского движения за оказанную помощь», — подытожил пресс-секретарь свердловского полицейского главка.

Как сообщало ИА REGNUM, 10-летний ребёнок пропал в посёлке Бобровском 17 октября. Вечером в 21:40 по местному времени поступило заявление в полицию о пропаже школьника.

Отметим, что на поиски мальчика также отправились представители волонтёрских поисковых отрядов.

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