Бобровский, 18 октября 2019, 09:15 — REGNUM В Свердловской области найден пропавший 17 октября 10-летний школьник из посёлка Бобровский. Его разыскали сотрудники полиции, сообщил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.
Он уточнил, что ребёнка обнаружили утром возле здания администрации посёлка.
По его словам, аналогичный инцидент произошёл два дня назад: школьник ушёл из дома и был быстро найден. Валерий Горелых отметил, что ребёнку ничего не стоил бросить на остановке портфель и отправиться гулять в соседний посёлок или пойти на трассу, чтобы разглядывать понравившиеся ему деревья.
Как сообщало ИА REGNUM, 10-летний ребёнок пропал в посёлке Бобровском 17 октября. Вечером в 21:40 по местному времени поступило заявление в полицию о пропаже школьника.
Отметим, что на поиски мальчика также отправились представители волонтёрских поисковых отрядов.
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