Красноярск, , 11:21 — REGNUM Порядка 300 человек привлечены на ликвидацию ЧС в Курагинском районе Красноярского края, где 19 октября прорвало технологическую дамбу на реке Сейба. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по краю.

Привлечено шесть вертолетов Ми-8 МЧС России и несколько маломерных судов ГИМС. Они будут искать пропавших без вести.

Пункт временно размещения открыт в населённом пункте Щетинкино. Пострадавших в медучреждения Курагинского района доставляют на автомобилях скорой помощи.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Курагинском районе Красноярского края прорвало технологическую дамбу. По последним данным, десятки человек пострадали, число погибших выросло до 15. Возбуждено уголовное дело. Гидротехническое сооружение, по данным МЧС, было разрушено полностью. Находившаяся в нём вода (от 3,5 до 4 м) смыла два дома, в которых проживали работники предприятия «Сисим».

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