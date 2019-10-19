Красноярский край, , 10:47 — REGNUM Продолжается работа оперативного штаба на месте ЧП в Красноярском крае, где при прорыве дамбы в Курагинском районе погибли и пострадали люди.

«Сил и средств достаточно», — прокомментировал замначальника краевого главка МЧС Олег Матыленко.

По его словам, в результате ЧП было полностью разрушено гидротехническое сооружение. Находившаяся в нём вода (от 3,5 до 4 м) смыла два дома, в которых проживали работники предприятия «Сисим».

Матыленко подчеркнул, что ликвидацией ЧС командует губернатор края Александр Усс, находящийся на месте происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края пострадали 44 человека. Состояние 11 из них оценивается как средней степени тяжести. Пока известно о 13 погибших.

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