Тбилиси, , 09:33 — REGNUM Все жильцы 16-этажного корпуса на проспекте Давида Гурамишвили №30 эвакуированы и будут обеспечены временным жильем. Об этом заявил прибывший на место происшествия глава управы Надзаладевского района Тбилиси Ираклий Хеладзе.

По его же информации, специалисты изучат состояние поврежденного корпуса и возможность проживания в нем. В случае необходимости будут проведены укрепительные работы, на время которых жильцы также будет обеспечены временным жильем. Расходы по их размещению покроет местная власть.

Взрыв в жилом корпусе на проспекте Гурамишвили в Тбилиси произошел 19 октября около 08:15 часов утра по тбилисскому времени. Вероятной причиной случившегося называется утечка природного газа.

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