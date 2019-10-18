Москва, , 19:50 — REGNUM Пакет с 3,5 млн рублей, которые по версии следствия были взяткой, заместитель начальника ОВД Дорогомилово подполковник Дмитрий Смирнов взял в руки, полагая, что там деревенский самогон. Об этом офицер полиции заявил на процессе в Пресненском районном суде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Задержали меня при следующих обстоятельствах: 17 октября в обеденное время ко мне подошел зам по оперативной (Сергей Устинов), сообщил что приехал гражданин Зуев и ждёт встречу. То, что я несколько раз встречался с Зуевым — это не правда и это было зафиксировано в следственном эксперименте», — заявил подполковник МВД.

Пакет же с деньгами страж порядка, с его слов, взял, полагая, что в нём лежит деревенский самогон.

«Мы сели в машину, ни о чем не разговаривали, Зуев сказал Устинову, что принес Устинову пакет, а в пакете должна была быть деревенская самогонка. Устинов спрашивает: «ты магарыч принес?», он сказал да я взял пакет, а там оказались деньги. Магарыч он приносил Устинову», — рассказал Смирнов.

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