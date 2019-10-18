Москва, , 19:17 — REGNUM В московском следственном изоляторе «Матросская тишина» четверо арестантов отравились медицинским препаратом. Об этом сообщили 18 октября в столичном управлении Федеральной службы исполнения наказаний.

Экспертиза показала, что причиной отравления стало употребление арестантами лекарства-миорелаксанта, применяемого при инсультах и спазмах, а также при лечении алкоголизма, сообщает ТАСС.

Отмечается, что препарат имеет сильнодействующий эффект и в случае передозировки может вызывать чувство эйфории, галлюцинации и другие побочные эффекты.

Напомним, накануне стало известно, что в «Матросской тишине» в ходе проверки были выявлены четверо заключённых под стражу с признаками опьянения. Арестанты были направлены в одну из столичных больниц для обследования.