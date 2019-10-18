Ульяновск, , 14:07 — REGNUM В Ульяновске задержана 24-летняя девушка, которая находилась в розыске и была осуждена летом 2019 года. Злоумышленницу обвинили в том, что она взяла на прогулку малолетнюю дочь своей знакомой и бросила ребёнка спящим на улице. Об этом сообщает УМВД по региону.

24-летнюю жительницу Барыша задержали сотрудники уголовного розыска в Засвияжском районе Ульяновска. Девушка находилась в федеральном розыске.

По данным полиции, в 2018 году подозреваемая, находясь в нетрезвом виде, взяла на прогулку полуторагодовалую дочь своей знакомой, одев её не по сезону. Правоохранители полагают, что погуляв с ребёнком, она оставила спящую девочку на земле в безлюдном месте.

8 июля 2019 года по данному делу был вынесен обвинительный приговор. 24-летней горожанке назначили шесть месяцев исправительных работ. В настоящий момент она заключена под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя посёлка Мулловка, которого обвинили в покушении на убийство двухлетней девочки. Следствие считает, что ночью 30 августа 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил вилкой в грудь ребёнка. При задержании злоумышленник оказал сопротивление, толкнув сотрудника полиции.

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