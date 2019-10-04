Ульяновск, , 07:49 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела по факту покушения на убийство двухлетней девочки, которая получила ранения в грудь вилкой. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Преступление было совершено ночью 30 августа 2019 года в одном из домов в рабочем посёлке Мулловка. Следствие полагает, что 43-летний обвиняемый, который на момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения, нанес несколько ударов вилкой в грудь двухлетней девочке — дочери своей сожительницы. Ребёнка удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, о происшествии в правоохранительные органы обратились соседи, услышав доносящиеся из квартиры крики. На звонки и стуки в дверь жильцы не реагировали. Тогда прибывший сотрудник полиции, посветив фонарём в окна квартиры на первом этаже, увидел на диване лежащего ребёнка с пятнами крови, и проник в комнату через окно. Завернув ребёнка в одеяло, он вынес девочку из квартиры.

В следственном управлении отмечают, что фигурант уголовного дела при задержании оказал сопротивлении полицейскому, «толкнув его в грудь», а ранее угрожал убийством своей сожительнице. В настоящее время он находится под стражей.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»), ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»).

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа 2019 года в Ульяновской области в одном из домов села Патрикеево Базарносызганского района нашли тела пятерых человек. Все они были членами одной семьи. Затем было найдено тело 16-летнего подростка, который, предположительно, расправился с членами своей семьи, после чего свёл счёты с жизнью.

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