Чебоксары, , 12:18 — REGNUM В России сегодня, 19 октября, исполняется 65 лет со дня образования службы следователей-криминалистов. В следственном управлении по Чувашии к этой дате подвели предварительные итоги работы в январе-сентябре, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

За девять месяцев 2019 года, как и за аналогичный прошлогодний период, в Чувашии убиты 39 человек, раскрыто более 97% убийств. Ещё 20 человек умерли в результате получения тяжкого вреда здоровью (в январе-сентябре 2018 года — 34), все преступления данной категории раскрыты. Кроме того, раскрыто 30 преступлений прошлых лет, из них 20 относятся к категории тяжких и особо тяжких.

В следственном управлении отмечают, что большую роль в раскрытии преступлений, особенно совершённых в условиях неочевидности, играют высокотехнологичные технические средства. К примеру, применяются цианакрилатная камера, GPS-навигаторы, ультрафиолетовые осветители, металлоискатели, лазерные дальномеры, беспилотные летательные аппараты.

В частности, при помощи беспилотника в апреле 2018 года в Ядринском районе было обнаружено тело 38-летнего мужчины, который числился без вести пропавшим. В ходе разбирательств под подозрение в совершении убийства попали 39-летння местная жительница и её 51-летний знакомый, который в результате были осуждены на 13 и 14 лет лишения свободы соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование началось в марте 2018 года после обращения в правоохранительные органы родственников 38-летнего мужчины. Тело обнаружили за пределами Ядрина в апреле при помощи беспилотника. В ходе расследования установлено, что убийство совершено 17 февраля: злоумышленники вывезли потерпевшего на УАЗе из квартиры в Ядрине, где он проживал, в безлюдное место за город и задушили. Выяснилось, что причиной убийства стало изнасилование, совершённое ранее в отношении 39-летней женщины.

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Благодаря результатам генотипоскопических экспертиз была установлена причастность двух жителей Кировской области к убийству 51-летнего жителя одной из деревень Красноармейского района: он умер у себя дома в июне 2019 года. В июле 2019 года их местонахождение было установлено на территории Нижегородской области, где они и были задержаны.