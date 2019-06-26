Чебоксары, , 11:35 — REGNUM

В Чувашии завершено судебное рассмотрение дела об убийстве 38-летнего мужчины, который проживал в Ядрине, и в смерти которого обвинили двух человек. Среди злоумышленников — 39-летняя женщина, которая пошла на преступление после изнасилования. Суд присяжных признал их виновными, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Расследование началось в марте 2018 года после обращения в правоохранительные органы родственников убитого 38-летнего мужчины. Было возбуждено уголовное дело. Тело обнаружили за пределами Ядрина в апреле после того, как растаял снег. В ходе расследования было установлено, что убийство совершено 17 февраля.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии Олег Дмитриев «39-летняя женщина и её 51-летний знакомый из личных неприязненных отношений к 38-летнему потерпевшему, поскольку тот накануне изнасиловал вышеуказанную женщину, вывезли его на УАЗе из квартиры в Ядрине, где он проживал, в безлюдное место за город. Там его задушили при помощи найденной металлической проволоки. Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, злоумышленники скрылись с места преступления».

На основании вердикта присяжных заседателей злоумышленники признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц»). Им назначено наказание в виде 13 и 14 лет лишения свободы с отбыванием в колониях общего и строгого режима. Кроме того, обоим назначено дополнительное наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Чувашии завершено повторное судебное рассмотрение уголовного дела в связи со смертью 43-летнего жителя Татарии. В непредумышленном убийстве обвинили 54-летнего жителя Новочебоксарска, который избил потерпевшего. Дело примечательно тем, что первоначально коллегия присяжных в Новочебоксарске оправдала злоумышленника, а при повторном рассмотрении другой состав присяжных вынес уже обвинительный приговор.

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