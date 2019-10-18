Ростов-на-Дону, , 12:04 — REGNUM В Ростовской области с начала 2019 года обнаружено более 500 боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщил заместитель донского губернатора Вадим Артемов.

Большая часть снарядов найдена на территории Матвеево-Курганского, Неклиновского и Аксайского районов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Дону за сутки найдено и обезврежено более 80 снарядов времён Великой Отечественной войны.

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