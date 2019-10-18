Кушва, Свердловская область, , 11:21 — REGNUM В Свердловской области перед судом предстанет житель деревни Мостовая, обвиняемый в незаконной вырубке леса в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело по существу рассмотрит Кушвинский городской суд.

«Санкция ч. 3 ст. 260 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, мужчина в январе 2017 года незаконно вырубил 252 кубических метров леса в районе деревни Мостовой, чем нанёс ущерб государству на сумму 3,6 млн рублей.

Отметим, что в целях обеспечения возможности возмещения причинённого ущерба, у обвиняемого арестованы дом, земельный участок и 14 автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области под уголовное преследование попал житель Мурзинки, подозреваемый в незаконной вырубке 10 деревьев.

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