Запорожье, Украина, , 10:34 — REGNUM В Шевченковском районе Запорожья утром произошёл взрыв, сообщили 18 октября в пресс-службе Национальной полиции области.

По последним данным, неизвестные подорвали банкомат, который стоял в помещении магазина на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

В данный момент полиция выясняет, были ли похищены деньги, а также другие обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харьковской области неизвестные подорвали банкомат, который также находился в помещении магазина. Злоумышленникам не удалось завладеть деньгами, и они были вынуждены покинуть место преступления с пустыми руками.

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