Харьков, Украина, 6 сентября 2019, 13:07 — REGNUM В посёлке Слободской Харьковской области в магазине взорвали банкомат, сообщили 6 сентября в пресс-службе национальной полиции Украины.
Инцидент произошёл рано утром.
В полиции отметили, что преступники не смогли завладеть деньгами и были вынуждены покинуть место происшествия. В результате взрыва никто не пострадал.
Напомним, ранее в Днепропетровской области неизвестные вломились в административное здание, взорвали и ограбили банкомат.
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