Харьков, Украина, , 13:07 — REGNUM В посёлке Слободской Харьковской области в магазине взорвали банкомат, сообщили 6 сентября в пресс-службе национальной полиции Украины.

Инцидент произошёл рано утром.

«В полицию поступила информация от продавщицы магазина о том, что неизвестные разбили стекло на окне магазина и взорвали банкомат, расположенный внутри», — сказано в сообщении.

В полиции отметили, что преступники не смогли завладеть деньгами и были вынуждены покинуть место происшествия. В результате взрыва никто не пострадал.

Напомним, ранее в Днепропетровской области неизвестные вломились в административное здание, взорвали и ограбили банкомат.

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