* запрещённая в России организация

Краснодар, , 09:37 — REGNUM Двум жителям Краснодарского края, 45 и 68 лет, предъявлено обвинение в участии в экстремистской организации, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Оба обвиняемых состоят в религиозной организации «Свидетели Иеговы «Адлер» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), деятельность которой в апреле 2017 года решением Верховного суда Российской Федерации признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. Как считает следствие, они в течение двух лет организовывали собрания на территории Сочи, где занимались пропагандой и вербовали новых участников запрещенной организации.

Оба в настоящее время находятся под арестом. В рамках следствия были проведены обыски по месту жительства обвиняемых, где изъята литература религиозного учения «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), черновые записи, средства связи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Орле суд назначил наказание в виде шести лет колонии проповеднику из Дании, который был признан виновным в организации деятельности «Свидетелей Иегова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).