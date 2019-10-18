Петропавловск-Камчатский, , 09:04 — REGNUM В Вилючинске Камчатского края приставы закрыли игровые площадки в детском саду. Судом было принято такое решение из-за нарушения санитарных норм, выявленных при исследовании почвы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по Камчатскому краю.

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Городской суд Вилючинска вынес обвинительное решение в отношении детского сада №3 по ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно — эпидемиологического благополучия населения».

Деятельность двух детских площадок на территории детского сада приостановлена на 35 суток. Приставы незамедлительно исполнили решение суда.

Сообщается, что в ходе исследования проб почвы на игровых площадках групп «Ромашка» и «Радуга» были выявлены нарушения санитарных норм.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке осужден на три года лишения свободы бывший работник детского сада, который на биткоины приобретал наркотики и пытался их сбыть.