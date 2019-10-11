Петропавловск-Камчатский, , 07:44 — REGNUM Житель Петропавловска-Камчатского осуждён на три года в колонии строгого режима за попытку сбыта крупной партии наркотического вещества, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Ярославле бывшего футболиста будут судить за распространение наркотиков

По информации УФСБ по Камчатскому краю, мужчина входил в преступную группу, которая практически организовала сбыт наркотиков, в частности, мефедрона, в регионе способом «закладок».

"Мефедрон они заказали в интернет-магазине, рассчитались за товар криптовалютой. После получения наркотика их задержали силовики и с поличным — было изъято 419,6 гр. мефедрона», — пояснили в службе безопасности.

В ходе следствия выяснилось, что наркоторговец какое-то время работал в детском саду за границей.

Несмотря на положительные характеристики суд признал его виновным и приговорил к трём годам колонии. По остальным фигурантам уголовного дела ещё идёт следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Ярославля был задержан с 4 кг наркотиков.