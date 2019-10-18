Новосибирск, , 05:41 — REGNUM Специальная комиссия от мэрии Новосибирска будет разбираться в обстоятельствах, предшествовавших смерти десятиклассницы, тело которой накануне, 17 октября, нашли в здании одной из городских школ.

По словам начальника департамента образования города Рамиля Ахметгареева, от департамента в комиссию вошли заместитель начальника департамента Елена Кащенко. Работу группы возглавил заммэра Валерий Шварцкопп.

Уже удалось выяснить, что девочка проживала в полной семье. В данную школу она перешла в этом учебном году. До этого училась в кадетском корпусе.

«Мы со своей стороны будем отслеживать весь путь обучения девочки в других образовательных учреждениях, выяснять, какие вопросы возникали в процессе учёбы», — цитируют «Новосибирские новости» Ахметгареева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти десятиклассницы в одной из школ города.

Читайте ранее в этом сюжете: После смерти новосибирской школьницы следователи возбудили дело