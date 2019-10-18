Сан-Паулу, Бразилия, 18 октября 2019, 02:56 — REGNUM Сотрудники бразильской полиции застрелили троих вооруженных преступников, ранее ограбивших аэропорт, сообщает агентство Reuters.

Бразильские полицейские
Бразильские полицейские
The Photographer

Сообщается, что двое из трех злоумышленников были ликвидированы при попытке сбежать с похищенными деньгами из аэропорта «Виракопос» недалеко от Сан-Паулу. Третий грабитель успел скрыться в чужом доме и взять проживавшую там семью в заложники, однако был застрелен полицейским снайпером.

Полиция сообщает, что в этом тщательно спланированном ограблении принимали участие более десяти человек. Отмечается, что остальных преступников продолжают разыскивать.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года в бразильском Сан-Паулу вооруженные грабители вынесли из грузового самолета авиакомпании Lufthansa наличные на общую сумму $5 млн. Отмечалось, что весь процесс ограбления занял у злоумышленников около шести минут. Похищенные деньги перевозились под надзором сотрудников компании Brink's — специализированной транспортной организации по перевозке ценностей.

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