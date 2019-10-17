Брянск, , 14:57 — REGNUM В Жуковском районе Брянской области двое подростков пришли в дежурную часть полиции и попросили помочь им вернуться домой. 17-летний парень и 14-летняя девушка мечтали жить вместе, но когда родители не одобрили их отношения, — ушли из дома. Узнав, что их ищут, несовершеннолетние обратились в полицию, сообщили 17 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Влюблённые решили попробовать жить самостоятельно вдали от близких. Они перемещались из региона в регион, используя для проживания заброшенные домовладения. Молодые люди заверили, что во время их путешествия на их здоровье и жизнь никто не посягал. В полицию они решили обратиться, устав от неудобств. Полицейские связались с родными подростков. В ближайшее время несовершеннолетних передадут их родителям.

Подростков разыскивали с июля 2019 года: девушку искали правоохранительные органы Ленинградской области, а юношу — полиция Смоленского региона. 16 октября о них рассказали в эфире ток-шоу на одном из федеральных телеканалов. Молодых людей также опознали жители брянской деревни Красная и связались со следователями.