Барселона, Испания, , 11:02 — REGNUM Медицинская помощь потребовалась по меньшей мере 96 пострадавшим в ходе протестов в испанском автономном сообществе Каталония. Такие данные приводит каталонская служба медицинской помощи в Twitter.

Данные приведены по состоянию на вечер 16 октября. Больше всего пострадавших — 57 человек — в Барселоне, один из них госпитализирован с травмой лица. В городах Манреса и Льейда пострадали 14 и 12 человек, еще девять — в Жироне. Есть пострадавшие в городах Сильс, Сальен и Таррагона.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты и стычки с полицией повторились в Каталонии 16 октября. На улицы Барселоны вышли, по подсчетам, более 20 тыс. человек.

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