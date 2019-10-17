Новосибирск, , 10:42 — REGNUM На территории Новосибирской области до сих пор фиксируются пожары — в нескольких десятках точек. В регионе продолжается пожароопасный период, сообщает мэрия Новосибирска со ссылкой на управление Росреестра региона.

Отмечается, что чаще всего причиной пожара становятся специальные поджоги сухой травы, которые «легко становятся масштабными пожарами, угрожающими, в том числе и населённым пунктам».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что силы МЧС Новосибирской области переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения пожароопасной обстановки в регионе. В наиболее горимых районах введён особый противопожарный режим.

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