Улан-Удэ, , 10:16 — REGNUM В здании республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии прошли обыски. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, процессуальные мероприятия в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

Напомним, ранее был задержан руководитель агентства Александр Мартынов. По версии следствия, чиновник передал в декабре 2018 года в аренду горнодобывающей компании участок земли в Центральной экологической зоне Байкала для геологического изучения недр и золотодобычи.

«После этого 28 февраля 2019 года Мартынов утвердил положительное заключение государственной экспертизы проекта освоения указанного участка, и фактически своим решением предоставил возможность сплошной вырубки всех лесных насаждений на нем», — отметили в СКР.

В результате лесному фонду был причинён ущерб на сумму более 11,5 млн. рублей. Кроме того, был причинён невосполнимый вред экосистеме озера Байкал. Чиновник был обвинён в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В ходе проведённых сегодня обысков в агентстве были изъяты документы для проверки информации о других подобных действиях главы ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее также было возбуждено уголовное дело против бывшего руководителя агентства. Причём, по аналогичной статье за превышение служебных полномочий — экс-чиновник сдал в аренду лесные участки на Байкале под проведение сплошной вырубки и добычи песчано-гравийной смеси.

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