Улан-Удэ, , 11:59 — REGNUM Следственные органы возбудили уголовное дело против бывшего руководителя агентства лесного хозяйства Бурятии (РАЛХ) за превышение полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры.

Фемида Uq.edu.au

Надзорный орган установил, что ранее агентство сдало в аренду юридическому лицу лесные участки в Центральной экологической зоне Байкала.

«Согласно утвержденным проектам освоения лесов допускалось проведение полной сплошной вырубки защитного леса, расположенного в водоохранной зоне озера Байкал для последующей добычи песчано-гравийной смеси», — отметили в прокуратуре.

Арендатор в результате вырубил 665 кубометров леса, причинив ущерб государству на сумму 3,75 млн рублей. Материалы проверки сотрудники надзорного органа передали следователям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении действующего руководителя агентства лесного хозяйства республики Александра Мартынова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, повлёкших за собой ущерб в 11,5 млн рублей и невосполнимый вред природе Байкала.

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