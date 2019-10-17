Чебоксары, , 10:15 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего предпринимателя, которого обвинили в допуске на строительство детского сада в микрорайоне Солнечный в пьяном виде. В результате мужчина сорвался с четырёхметровой высоты, получив тяжкие увечья. По уголовному делу назначен судебный штраф, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Потерпевший должен был выполнить работы по кладке наружных стен и внутренних перегородок на строящемся детском саде в микрорайоне Солнечный в Чебоксарах. С ним у предпринимателя был заключён соответствующий договор.

Согласно материалам дела, 29 апреля 2019 года бизнесмен не отстранил мужчину, который был пьян, от выполнения работ, не предоставил ему специальную одежду, средства индивидуальной защиты и лестницу, а также не обучил правилам техники безопасности. В результате работник, не удержавшись, упал с четырёхметровой высоты, получив закрытую черепно-мозговую травму в форме ушиба головного мозга и переломов костей основания и лицевой части черепа, а также другие телесные повреждения.

Предпринимателю было инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека»).

«Поскольку предприниматель не судим, свою вину в полном объеме признал, ему инкриминировалось преступление небольшой тяжести, он принял меры к возмещению причиненного потерпевшему вреда, уголовное дело постановлением суда прекращено с назначением фигуранту дела меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей», — сказал Олег Дмитриев.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в Чебоксарах было завершено расследование уголовного дела по факту гибели человека при обвале бомбоубежища на месте строительства кадетского корпуса. Водитель вместе с фурой провалился под землю. Перед судом предстали бывшие генеральный директор и прораб строительной организации.

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