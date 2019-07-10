Чебоксары, , 15:17 — REGNUM

В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела по факту гибели человека при обвале бомбоубежища на месте строительства кадетского корпуса. Водитель вместе с фурой провалился под землю. Перед судом предстанут бывшие генеральный директор и прораб строительной организации, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Речь идёт о ЧП, которое произошло утром 7 июля 2018 года при строительстве кадетского корпуса по Эгерскому бульвару в Чебоксарах. Следствием установлено, что во время выгрузки грунта произошло разрушение плит перекрытий бомбоубежища — в результате под грузовиком провалился грунт, машина вместе с водителем оказалась в подземном сооружении. Предварительно отмечалось, что фура провалилась на глубину пять метров на месте тоннеля бомбоубежища, водителю сначала удалось выбраться из кабины автомобиля, но произошел еще один обвал, который стал смертельным.

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В ходе разбирательств следственное управление установило, что с июня 2017 года строительная организация возводила кадетский корпус в городе Чебоксары.

«В нарушение требований проектной документации, в целях сокращения финансовых и трудовых затрат генеральным директором фирмы-подрядчика было принято решение не демонтировать плиты перекрытия подземного бомбоубежища, а демонтировать только входы, замонолитив существующие проемы, и выполнить ряд других мероприятий, которые не обеспечили бы безопасное выполнение последующих строительных работ.

Старший помощник следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев В июне 2018 года, зная об отсутствии проекта производства работ, который бы содержал конкретные решения по технике безопасности и охране труда на этом этапе строительства, он дал прорабу незаконные указания о выравнивании территории проектируемого стадиона. Прораб, в свою очередь, неправомерно, в отсутствие проекта производства работ, приступил к выполнению этих указаний».

Злоумышленников обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В следственном управлении отмечают, что обвиняемые свою вину не признали.

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