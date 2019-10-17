Нижняя Салда, Свердловская область, , 10:05 — REGNUM Мировой суд Верхнесалдинского судебного района вынес приговор в отношении сотрудника газовой службы, обвиняемого в уничтожении чужого имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Он признан виновным и приговорён к 160 часам обязательных работ. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.

Отметим, что ранее предприятие, на котором работает сотрудник, заплатило пострадавшей женщине более 2,4 млн рублей в качестве компенсации за понесённый материальный и моральный ущерб.

Напомним, что инцидент произошёл в Нижней Салде 18 января 2019 года в доме № 38 по улице Строителей. Сотрудник газовой службы произвёл замену крана на газовой плите в одной из квартир. В результате неосторожных действий слесаря, произошёл пожар. От огня пострадала квартира, находящееся в ней имущество, а также ещё три квартиры.