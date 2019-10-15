Николаев, Украина, , 08:51 — REGNUM На Украине в Николаевской области на 103 км автодороги «Благовещенское — Николаев» столкнулись два автомобиля Москвич-2141 и Opel Vectra, сообщили 14 октября в пресс-службе Национальной полиции области.

«В результате столкновения транспортных средств 48-летний водитель Москвич-2141 и двое его пассажиров: мужчина и семилетняя девочка, а также пассажир Opel Vectra погибли», — сказано в сообщении.

Семь человек с травмами различной степени тяжести были доставлены в местную больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Винницкой области в аварии с участием сотрудника полиции один человек погиб, двое получили травмы. По предварительным данным, сотрудник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте также: Пьяный полицейский стал участником ДТП с одним погибшим под Винницей