Екатеринбург, , 08:13 — REGNUM В Екатеринбурге пропал подросток 2005 года рождения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении по связям со СМИ городского УМВД, ребёнок вышел из своего дома по улице Восточной ещё в полдень 8 октября и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Уточняется, что ранее несовершеннолетний уже неоднократно сбегал из дома. На момент ухода был одет в серое спортивное трико, серую толстовку с капюшоном, черную вязаную шапку, темно-серые кроссовки.

Приметы разыскиваемого: рост 170 см, худощавое телосложение, глаза карие, волосы темные густые.

Полиция просит граждан что-либо знающих о местонахождении пропавшего подростка обратиться в органы внутренних дел.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге родители 19-летней студентки медицинского института заявили о пропаже девушки. Однако вскоре выяснилось, что полиция уже разыскивает её, так как студентка подозревается в свершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

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