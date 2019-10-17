Арзамас, Нижегородская область, , 06:51 — REGNUM Ушедшего на охоту пожилого жителя Арзамасского района Нижегородской области искали более месяца, но нашли мёртвым. Охотника обнаружили в лесу, в яме. Подозреваемый в преступлении задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения, вероятно, арест. Расследование дела продолжается. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СК России по области.

66-летний житель посёлка Красная Речка ушёл из дома 6 сентября 2019 года, но и спустя сутки он не вернулся домой. Домочадцы подняли тревогу и обратились с заявлением в полицию. Начался розыск охотника. Следственные действия привели полицию в Ардатовский район. Именно там в лесу и было найдено тело. Мужчина был убит и вывезен в соседний район — в лес для сокрытия преступления. О том, что послужило мотивом для убийства, не сообщается. Известно, что это случилось в лесу, возле родного села погибшего.

Подозреваемый задержан.

Напомним, это не единственное ЧП в нижегородских лесах. Ранее в краснобаковском лесу произошло нападение группы охотников на егеря. Это случилось в конце сентября 2019 года. Вместо предъявления документов охотники затеяли ссору. В результате драки травму получил старший егерь.