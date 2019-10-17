Манила, , 05:46 — REGNUM В результате землетрясения на Филиппинах погибли пять человек, сообщает агентство «Синьхуа».

По данным агентства, также пострадали не менее 77 человек. Ранее сообщалось об одном погибшем — малолетнем ребенке, а также о 20 пострадавших в результате землетрясения.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,4. Больше всего от подземных толчков пострадала провинция Южный Давао, власти которой сообщили о 20 пострадавших и о значительных повреждениях у части зданий в городе Магсайсай.

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