Уссурийск, Приморский край, 17 октября 2019, 05:02 — REGNUM Сообщение о пожаре на свиноферме в посёлке Новоникольск в окрестностях Уссурийска поступило на пульт пожарной охраны в 03:26 в четверг, 17 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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На тушение пожара было привлечено 25 человек личного состава и 5 единиц техники. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м.
Благодаря оперативным действиям пожарных и персонала свинофермы, удалось вывести свиней в другое помещение, пострадавших нет. Открытое горение было ликвидировано в 06:42.
Как сообщало ИА REGNUM, при пожаре на ферме в Смоленской области погиб весь крупный рогатый скот, находившийся внутри помещения.