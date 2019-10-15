Смоленск, , 06:59 — REGNUM Частная животноводческая ферма загорелась в деревне Сапрыкино-1 Ярцевского района Смоленской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что пожар произошел в районе 04:44 по московскому времени. От огня погиб весь крупный рогатый скот, который находился внутри загоревшегося здания. В ликвидации возгорания принимают участие шесть человек личного состава. Других подробностей произошедшего не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября произошел пожар на складе в промзоне Всеволжского района Ленинградской области. Огнем была охвачена площадь в 2000 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

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