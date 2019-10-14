Биробиджан, , 04:41 — REGNUM Правительство ЕАО из средств федерального бюджета получит 116 млн рублей на жильё для пострадавших от сильного паводка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Средства будут направлены на восстановление повреждённого паводком жилья, а также для приобретения новой жилплощади для людей, лишившихся жилья в результате прошедшего наводнения.

Как сообщало ИА REGNUM, пострадавшим от наводнения в ЕАО начали выплачивать предусмотренные законом компенсационные выплаты.