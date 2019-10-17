Эр-Рияд, , 02:09 — REGNUM Не менее 35 человек погибли в результате ДТП с автобусом на западе Саудовской Аравии, сообщает агентство SPA.

По данным местной полиции, водитель автобуса врезался в тяжелую технику в населенном пункте аль-Акхаль в Медине. В результате столкновения погибли 35 человек, еще четверо получили травмы. Подчеркивается, что в автобусе на момент аварии находились граждане арабских и азиатских стран. По факту произошедшего ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября два автобуса столкнулись в Судане в районе Эль-Обейда. В результате ДТП погиб 21 человек, еще 29 получили различные травмы. Часть пострадавших была госпитализирована.

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