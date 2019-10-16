Москва, , 20:45 — REGNUM В Пресненском районе Москвы водитель такси нанёс ножевое ранение пассажиру и ограбил его. Об этом сообщили 16 октября в пресс-службе столичного управления МВД России.

По информации ведомства, инцидент произошёл в районе дома №10 по улице Тестовская. Водитель такси марки Skoda ранил пассажира и, отобрав у него денежные средства, скрылся.

По информации источника агентства «Москва» в правоохранительных органах, сумма ущерба составила три тысячи евро.

Пострадавший был передан медикам. Для поимки злоумышленника в городе объявлен план «Перехват».