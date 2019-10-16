Биробиджан, , 15:51 — REGNUM Губернатор ЕАО Александр Левинталь, отчитываясь перед президентом России Владимиром Путиным на совещании по вопросам ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке, попросил на прохождение отопительного сезона 802 миллиона рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Александр Левинталь рассказал, что компенсационные выплаты на испорченное или утраченное из-за паводка имущество в области получили 6 459 человек, всего было выплачено 79,96 млн рублей. Ещё 50 млн рублей планируется выплатить на втором этапе после решения вопроса с теми гражданами, которым было отказано в таких выплатах по причине отсутствия у них прописки в местах фактического проживания.

«1467 граждан получили отказы в выплатах на том основании, что они не были прописаны в подтопленных домах. Сейчас мы оказываем им консультационную поддержку», — сообщил Левинталь.

Также губернатор доложил о ходе отопительного сезона, рассказав о переводе 31 котельной в 16 муниципальных образованиях под управление государственной компании, что должно обеспечить бесперебойность их работы.

Также Александр Левинталь поднял вопрос о сбалансированности областного бюджета, пояснив, что 993 млн рублей, предоставленные ЕАО из федерального бюджета, будут использованы на заработные платы, социальные нужды, но они не могут быть использованы на ЖКХ. Губернатор попросил 445 млн рублей для погашения кредитных обязательств, 322 млн рублей для выплат гражданам компенсации роста стоимости коммунальных услуг, а также 35 млн рублей на финансирование бюджетной сферы. Ранее региону был выделен на прохождение отопительного сезона 1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин проведёт совещание по вопросам ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке и Иркутской области.