Владивосток, , 03:39 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин проведёт 16 октября совещание по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке и в Иркутской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт Кремля.

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Планируется обсудить ситуацию с выплатами пострадавшим, строительством и капремонтом жилья, состоянием социальных объектов и транспортной инфраструктуры, подготовкой к отопительному сезону.

С основными докладами выступят вице-премьер Виталий Мутко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, в режиме видеоконференции планируется участие губернаторов Иркутской области, Приморского и Хабаровского краёв, Приамурья и ЕАО.

Кроме того, в совещании будут участвовать полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, полпред в СФО Сергей Меняйло, главы МЧС и министерств.

Как сообщало ИА REGNUM, летние проливные дожди вызвали волну паводков на Дальнем Востоке и Сибири. Глава государства Владимир Путин не раз бывал в подтопленных регионах, встречался с местными властями и жителями.

Пострадавшие регионы получили из федерального бюджета деньги на ликвидацию последствий наводнения.