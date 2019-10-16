Новосибирск, , 13:46 — REGNUM В частном жилом доме в Дзержинском районе Новосибирска сегодня днём, 16 октября, произошёл пожар. Во время возгорания в доме находились трое детей. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, их до прибытия пожарных успели спасти соседи.

По словам соседки Галины Елизарьевой, когда они подошли к дому, он уже горел. Они услышали плач, монтировкой разбили окно и увидели троих маленьких детей.

«В это время уже отгорели провода и начала рушиться крыша. Мы успели вытащить детей и я унесла их к себе домой» — рассказала женщина.

Дети были осмотрены, медицинская помощь им не потребовалась.

Когда на место прибыли пожарные, деревянный дом был полностью охвачен огнём. Через 11 минут огонь был локализован, спустя еще девять минут ликвидировано открытое горение.

«В результате пожара огнем уничтожен жилой дом по всей площади», — уточнили в ведомстве.

Как удалось выяснить, родители оставили дома без присмотра годовалого, двухлетнего и трехлетнего детей. Где были родители и при каких обстоятельствах возник пожар предстоит выяснить следователям.