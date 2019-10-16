Вильнюс, , 11:51 — REGNUM В литовском городе Алитус ночью 16 октября начался сильный пожар на предприятии по переработке покрышек Ekologistika, которое является крупнейшим в своей области в Прибалтике, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Пожар не удалось потушить до настоящего момента, площадь возгорания составляет 2 тыс. квадратных метров. На месте работает 50 пожарных-спасателей, при самоуправлении созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям.

На ней решается вопрос об эвакуации местной больницы, которая не может нормально функционировать из-за загрязнённого воздуха. Чёрный столб дыма виден далеко за пределами города. Не исключается также и рекомендация жителям покинуть город, однако пока необходимость этой меры прорабатывают специалисты, которые изучают степень загрязнения воздуха.