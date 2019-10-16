Нижний Новгород, , 11:20 — REGNUM По итогам проверки, которая прошла после вспышки кишечной инфекции в нижегородской школе №47, могут быть приняты кадровые решения. Об этом заявил глава департамента образования администрации города Елена Платонова, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

По ее словам, конкретные вопросы по изменениям будут решены, когда проверка закончится. Она подчеркнула, что глава города Владимир Панов поручил исключить вероятность повторения подобной ситуации.

Сотрудник пищеблока, которые является бактерионосителем, отстранен от работы. В школе дезинфицируется не только пищеблок, но и все помещения.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о массовом отравлении детей в одной из школ в Советском районе Нижнего Новгорода была опубликована 14 октября рядом региональных СМИ. За помощью к медикам по поводу ухудшенного самочувствия обратились 26 человек, из них четверо были госпитализированы. При лабораторном обследовании материалов от больных обнаружены ДНК шегеллы — род грамотрицательных палочковидных бактерий, которые являются для человека и приматов возбудителями болезней из группы шигеллезов (дизентерия). Источником инфекции являются обычно больные лица и бактерионосители. Носительство дизентерии также установлено у работника пищеблока школы. По состоянию на вечер 15 октября новых заболевших не выявлено.