Киров, , 10:47 — REGNUM Стали известны результаты проверки по делу о смерти шестилетнего мальчика в результате ДТП с участием сотрудника полиции. УМВД России по Кировской области опубликовало данные 16 октября.

В ходе проверки установлено, что майор полиции 13 июля 2019 года, находясь в отпуске, вел личный автомобиль в селе Буйское Уржумского района. В это время на перекрестке со второстепенной дороги неожиданно выехал мальчик на велосипеде. Произошло его столкновение с машиной. От полученных травм ребенок скончался. Отмечается, что в крови полицейского алкоголь не обнаружили.

«По предварительным данным, он не имел реальной возможности предотвратить столкновение. От исполнения служебных обязанностей он не отстранен», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что расследование данного уголовного дело взято на контроль председателем СКР.