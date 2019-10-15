Москва, , 22:06 — REGNUM Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Кировской области, в результате которого погиб шестилетний мальчик. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

Речь идет о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в июле. Ребенок на велосипеде выехал на проселочную дорогу, где его насмерть сбил автомобиль. За рулем автомобиля находился действующий сотрудник полиции.

Местные СМИ сообщили, что в крови мальчика якобы были обнаружены 0,51 промилле алкоголя. Однако результаты данной экспертизы вызвали недоверие у родственников погибшего. Они справедливо опасаются, что виновный может уйти от ответственности.

Именно в связи с этим Бастрыкин поручил назначить повторные экспертизы и взял дело на контроль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в подмосковной Балашихе произошел похожий случай. Водитель Ольга Алисова сбила насмерть мальчика во дворе многоквартирного дома. Эксперт ошибочно выявил в крови погибшего алкоголь. Оказалось, он просто нарушил процедуру взятия анализов. Эксперт в итоге получил 10 месяцев исправительных работ. Алисова получила три года в колонии-поселении.